«Ъ»: в России разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля

Российские водители получили право устанавливать нестандартные номера на автомобили. Как пишет « Комерсантъ », Росстандарт внес соответствующие изменения в ГОСТ, а ГИБДД направила в регионы Российской Федерации разъяснения в связи с нововведением.
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