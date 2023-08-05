Закон и Порядок

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В Чехии официанты включили украинским клиентам гимн России

В Чехии официанты включили украинским клиентам гимн России

В чешском кафе Cotton Club официанты включили двум украинкам гимн России. Отмечается, что девушки обратились к работникам заведения с просьбой выключить гимн «страны-агрессора», объяснив, что они с Украины.

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