В Чехии официанты включили украинским клиентам гимн России

В чешском кафе Cotton Club официанты включили двум украинкам гимн России. Отмечается, что девушки обратились к работникам заведения с просьбой выключить гимн «страны-агрессора», объяснив, что они с Украины.
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