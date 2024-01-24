Знатоки финского перевели на русский заголовки вот отсюда https://colonelcassad.livejournal.com/8910939.
Мир содрогнулся. Безумные слухи о мрачной стратегии.
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Так это Россия. Внутренний фронт. А напиано про Восточный
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21 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Именно так- Россия. Внутренний фронт у нас это мигранты- около 17 млн. человек приехавших к нам не с Запада и Юга, а с Востока по отношению к финам. Ведь должен быть Восток?
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21 час.
Вадим Кузнецов
Я думаю, тут все проще: автор заголовка все никак не может выйти из своего любимого 1943 года, и к тому же пересмотрел с перебором Die Deutsche Wochenschau
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20 час.
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