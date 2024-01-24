Мир содрогнулся. Безумные слухи о мрачной стратегии.

Вадим Кузнецов Так это Россия. Внутренний фронт. А напиано про Восточный

ВБ Владимир Бурцев Именно так- Россия. Внутренний фронт у нас это мигранты- около 17 млн. человек приехавших к нам не с Запада и Юга, а с Востока по отношению к финам. Ведь должен быть Восток?