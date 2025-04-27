Огонь. (Ирина Абрамова)

Спустился небесный огонь Сегодня на грешную землю, Какой-то неведомый конь, Резонам рассудка не внемля, И доводам всем вопреки О явном научном прогрессе Принёс его, чтоб простаки Сказали: Он снова Воскресе! Огонь с небес сошёл опять, Спустилась с неба Благодать.
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