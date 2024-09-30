Звезды, одетые в Dior на показе коллекции Весна-Лето 2025

Dior представляет знаменитостей, посетивших показ Марии Грации Кьюри весна-лето 2025 в Париже. JISOO была одета в черную шелковую рубашку Dior Весна-Лето 2025 с черной кожаной юбкой с бахромой и вышивкой.
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