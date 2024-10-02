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В НАТО готовят неприемлемое для России предложение

В НАТО готовят неприемлемое для России предложение

Судя по заявлениям западных политиков и публикациям в западных СМИ, в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон.

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СЗ
Светлана Зуева
Руины не будет,ровно,как и евросоюза!
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