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"Пахнет Краматорском". На Украине с тревогой оценили ситуацию в Киеве

"Пахнет Краматорском". На Украине с тревогой оценили ситуацию в Киеве

Киев всё больше напоминает прифронтовой Краматорск — так депутат Верховной рады Марьяна Безуглая описала обстановку в столице Украины .

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