«Военный шенген» ЕС: к какой войне готовится НАТО

Интересная информация пришла из Польши. В конце января на неформальном саммите НАТО польский военный министр подписал соглашение с Голландией и Германией об упрощении перемещения войск на территории Польши.
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