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Аргументы недели

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Трагедия в Азовском море: двое мужчин погибли, еще один пропал без вести

Трагедия в Азовском море: двое мужчин погибли, еще один пропал без вести

В районе поселка Маяк, на территории пансионата «Свет маяка», четверых мужчин унесло в море. Об этом сообщили в МЧС Крыма.

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