Вратарь ЦСКА Помазун отказался от перехода в «Ахмат»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун отказался от перехода в «Ахмат». Об этом сообщает Metaratings. По информации источника, грозненский клуб вел переговоры с представителями голкипера по поводу возможного трансфера, однако не смог договориться о переходе.
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