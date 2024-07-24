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Вратарь ЦСКА Помазун отказался от перехода в «Ахмат»

Вратарь ЦСКА Помазун отказался от перехода в «Ахмат»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун отказался от перехода в «Ахмат». Об этом сообщает Metaratings. По информации источника, грозненский клуб вел переговоры с представителями голкипера по поводу возможного трансфера, однако не смог договориться о переходе.

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