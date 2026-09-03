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Регионы России

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Ozon опроверг рост цен на маркетплейсе после пожаров на логистических объектах

Ozon опроверг рост цен на маркетплейсе после пожаров на логистических объектах

Маркетплейс Ozon опроверг информацию о повышении цен на площадке в связи с пожарами на логистических объектах.

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