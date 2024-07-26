Фармпром России...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фармпром России - новости и события

4 подписчика

Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Фармкомпания «ВЕРТЕКС» представила результаты своей работы по итогам двух кварталов 2024 года

Фармкомпания «ВЕРТЕКС» представила результаты своей работы по итогам двух кварталов 2024 года

По итогам полугодия выручка производителя перешагнула отметку 10,6 млрд рублей без НДС. В объекты на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» «ВЕРТЕКС» с начала года инвестировал свыше 1,16 млрд рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх