Фармкомпания «ВЕРТЕКС» представила результаты своей работы по итогам двух кварталов 2024 года

По итогам полугодия выручка производителя перешагнула отметку 10,6 млрд рублей без НДС. В объекты на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» «ВЕРТЕКС» с начала года инвестировал свыше 1,16 млрд рублей.
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