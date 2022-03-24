Головкин о бое с Муратой: «Большая вероятность, что бой не дойдет до решения судей»

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в интервью мексиканскому EXPRESSO рассказал, чего ждет от своего противостояния с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО): «Я должен быть очень осторожным с каждым из аспектов Мураты.
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