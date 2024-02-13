Полиция задержала поджигателя детских колясок в парадной дома на Северном

В Калининском районе за один день в одном подъезде воспламенились сразу несколько детских колясок. Через некоторое время сотрудникам полиции удалось задержать потенциального пиромана, устроившего поджоги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии