Жителя Коми осудили за теракт по заданию спецслужб Украины

СЫКТЫВКАР, 9 сентября. /ТАСС/. Житель города Усинска Республики Коми приговорен к 20 годам лишения свободы за теракт на объекте железнодорожной инфраструктуры Усинска и поджог одного из объектов связи по заданию спецслужб Украины, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.