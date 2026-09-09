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ТАСС

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Жителя Коми осудили за теракт по заданию спецслужб Украины

Жителя Коми осудили за теракт по заданию спецслужб Украины

СЫКТЫВКАР, 9 сентября. /ТАСС/. Житель города Усинска Республики Коми приговорен к 20 годам лишения свободы за теракт на объекте железнодорожной инфраструктуры Усинска и поджог одного из объектов связи по заданию спецслужб Украины, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

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