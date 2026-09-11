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Ивановские новости

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Новым директором Управления делами администрации Иванова стал боец СВО

Новым директором Управления делами администрации Иванова стал боец СВО

На должность директора муниципального казённого учреждения «Управление делами Администрации города Иванова» назначен Энгель Алибеков.

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