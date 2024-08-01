Глава офиса Зеленского призвал договориться о завершении конфликта

Надежду на скорое завершение конфликта на Украине в результате договоренностей, которые могут быть достигнуты на второй конференции по Украине выразил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает 1 августа Bloomberg.
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