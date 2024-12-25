Пожар на месте падения самолета в Актау ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.Также в ведомстве рассказали о том, что на месте крушения воздушного судна работают медики и психологи МЧС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии