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Пожар на месте падения самолета в Актау ликвидирован

Пожар на месте падения самолета в Актау ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.Также в ведомстве рассказали о том, что на месте крушения воздушного судна работают медики и психологи МЧС.

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