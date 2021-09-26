На состоявшемся в сентябре 2021 года международном банковском форуме в Сочи выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной было довольно лаконичным, но сумело вместить себя самые актуальные вопросы финансовой “повестки дня”: ключевая ставка Центробанка, динамика банковских депозитов, пузырь на кредитном рынке, проблемы и риски, связанные с низким уровнем роста экономики России,… Читать далее: Эльвира Набиуллина, Центробанк — о кредитах, о депозитах, о ключевой ставке, об обмане россиян .