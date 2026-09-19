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Царьград

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Поклонникам Канье Уэста вернут деньги за билеты и дорогу в Петербург

Поклонникам Канье Уэста вернут деньги за билеты и дорогу в Петербург

В случае отмены выступления американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге зрители могут рассчитывать на полное возмещение затрат, связанных с поездкой на несостоявшееся мероприятие.

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