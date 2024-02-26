Голы Воронкова, Марченко и Проворова привели "Коламбус" к победе над "Рейнджерс"

Голы Дмитрия Воронкова, Кирилла Марченко и Ивана Проворова стали решающими в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где команда "Коламбус Блю Джекетс" одержала победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:2.
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