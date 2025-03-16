Бойцы «Запада» уничтожили 28 пунктов управления БПЛА

За последние сутки подразделения группировки российских войск «Запад» уничтожили 28 украинских пунктов управления БПЛА и четыре станции спутниковой связи Starlink, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен, 16 марта сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
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