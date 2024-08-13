Трамп назвал Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына лучшими в своем деле

Global Look Press/Consolidated News Photos/Ron Sachs - CNP for NY Post Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску заявил, что лидеры России, Китая и КНДР являются лучшими в своем деле.
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