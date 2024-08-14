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Царьград

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В Перми могут расселить «сталинку» 1951 года из-за угрозы обрушения потолка

В Перми могут расселить «сталинку» 1951 года из-за угрозы обрушения потолка

Проблемы с надежностью конструкции возникли еще в 2013 году.В Перми жители дома №86 по улице Куйбышева столкнулись с новыми проблемами.

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