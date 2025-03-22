Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Николай Аленов
    По всей России надо проводить такие рейды ,тогда будет порядок!Разбросанные мане...
  • Иван Ураганов
    Кишлачным сертификаты как и гражданство,направо и налево,а у русских можно отобрать детей и конечно никакого сертифик...Ни на что не прет...
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    Отлично поработали,давно пора очистить от этой мрази город Великого Петра!Разбросанные мане...

Началось. Западная пресса переобувается

Началось. Западная пресса переобувается

  Как подтверждено (https://t.me/ChetyrePera/118433) неопровержимыми доказательствами судебной экспертизы и даже киевским судом, именно украинские боевики правого толка начали насилие в 2014 году, которое спровоцировало первоначальное вторжение России на юго-восток страны, включая Крым.

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