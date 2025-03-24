Что в Таджикистане подготовили на годовщину резни в "Крокусе"? Депутат Медведев напомнил поговорку про зеркало

Татьяна

Это чистая коррупция. Таджики делают вид, что ничего не помнят и лезут усаживаться на нашу шею, негодяи. А для наших чинуш деньги не пахнут, им в карманы заносят азиаты, вот и память о резне в 90-е годы им напрочь отшибло, а на сегодняшние преступления чурбанов против русских они тоже закрывают глаза ради собственной выгоды и тащат их к нам. "Он чином от ума избавлен"А.С. Пушкин. Это было сказано о чиновниках ещё в позапрошлом веке и с тех пор ничего не меняется в чиновничьей среде.