В регионе провели первый строевой смотр мобильных огневых групп

На полигоне Пензенского артиллерийского инженерного института провели первый строевой смотр мобильных огневых групп, которым предстоит обеспечивать защиту воздушного пространства области от вражеских беспилотников, сообщил губернатор Олег Мельниченко в четверг, 16 июля.
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