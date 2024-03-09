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Военное обозрение

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Одной из целей сегодняшней атаки дронами ВСУ должен был стать Новолипецкий металлургический комбинат

Одной из целей сегодняшней атаки дронами ВСУ должен был стать Новолипецкий металлургический комбинат

Вооруженные формирования киевского режима наращивают количество атак по территории России с применением дронов, все чаще выбирая целями стратегические военные и гражданские объекты.

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