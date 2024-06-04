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Призрак Нестора Махно бродит по Украине. Украинские эксперты о самоорганизации протестующего населения

Призрак Нестора Махно бродит по Украине. Украинские эксперты о самоорганизации протестующего населения

© РИА Новости . Сергей КозловСегодня 821 прочитал На Украине думают, к чему приведет и уже приводит насильственная мобилизация, вспоминают Нестора Махно и выдвигают гипотезы, кем мировая закулиса планирует заселить украинские земли после того, как украинцы закончатся ПОбсуждают и вопрос легитимности гаранта украинской Конституции.

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