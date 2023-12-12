На Ямале вырос спрос на китайские самосвалы

На Ямале приобретают популярность грузовики из КНР. В 2022 году продажи тяжелой техники из Поднебесной были штучными, однако на ноябрь 2023-го доля спроса на полноприводные самосвалы китайского производства в округе составила 98,21%, сообщили эксперты «Авито Авто».
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