На Ямале вырос спрос на китайские самосвалы

На Ямале приобретают популярность грузовики из КНР. В 2022 году продажи тяжелой техники из Поднебесной были штучными, однако на ноябрь 2023-го доля спроса на полноприводные самосвалы китайского производства в округе составила 98,21%, сообщили эксперты «Авито Авто».