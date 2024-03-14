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"Стёкла - вдрызг, шум, гам": Кто выбросил Ахеджакову из окна на съёмках?

"Стёкла - вдрызг, шум, гам": Кто выбросил Ахеджакову из окна на съёмках?

85-летняя Лия Ахеджакова ещё в советское время напрягала коллег своей высокомерностью. Например, с покойной Ниной Руслановой у них были конфликты даже на съёмочной площадке фильма "Небеса обетованные".

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Комментарии
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ГГ
Гари Гарин
Вечная травести, ошибочно названная великой актрисой. Это актриса проходных эпизодов, в которых кое -как проявила себя. Ничего более выдающегося не свершила, но по дурости своей влезла в политику, вызвав брезгливость и недоумение невероят-ной тупостью и упертостью. Но в СМИ неожиданно обрела популярность, которой не могла иметь по профессии.  Неплохая самодеятельность, не более.
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8 час.
Artur
А ведь интересно : &quot;После этого эпизода Рязанов больше не приглашал Русланову на свои проекты. Однако позднее он простил звезду за её склочный характер.&quot; Л.А. бухтела,затем &quot;Лия сорвала с Нины головной убор, ударила её и закричала: &quot;Да замолчи ты уже!&quot;.--а Русланова стала склочной? Не зря прекрасный артист,известный остроумием--В.Гафт, тогда сказал : &quot; Всегда играет одинаково--актриса Лия Ахеджакова!&quot; Вроде-комплимент,а на деле...
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8 час.
Александр Маркитанов
&quot;вО ВСЕХ РОЛЯХ ТЫ ОДИНАКОВА,АКТРИСА ЛИЯ АХЕДЖАКОВА&quot;. В. Гафт - великий актёр.
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6 час.

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