"Стёкла - вдрызг, шум, гам": Кто выбросил Ахеджакову из окна на съёмках?

ГГ Гари Гарин Вечная травести, ошибочно названная великой актрисой. Это актриса проходных эпизодов, в которых кое -как проявила себя. Ничего более выдающегося не свершила, но по дурости своей влезла в политику, вызвав брезгливость и недоумение невероят-ной тупостью и упертостью. Но в СМИ неожиданно обрела популярность, которой не могла иметь по профессии. Неплохая самодеятельность, не более.

Artur А ведь интересно : "После этого эпизода Рязанов больше не приглашал Русланову на свои проекты. Однако позднее он простил звезду за её склочный характер." Л.А. бухтела,затем "Лия сорвала с Нины головной убор, ударила её и закричала: "Да замолчи ты уже!".--а Русланова стала склочной? Не зря прекрасный артист,известный остроумием--В.Гафт, тогда сказал : " Всегда играет одинаково--актриса Лия Ахеджакова!" Вроде-комплимент,а на деле...