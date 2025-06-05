Популярная 53-летняя фотомодель снялась в бикини

Популярная британская фотомодель, теле- и радиоведущая Лиза Сноудон снялась в откровенном образе. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).