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Газета.ру

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Экс-командир Дикий: нападающих на сотрудников ТЦК нужно уничтожать

Экс-командир Дикий: нападающих на сотрудников ТЦК нужно уничтожать

Бывший командир роты батальона "Айдар" (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий призвал устранять украинцев, которые нападают на сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов).

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