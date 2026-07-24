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Банк России объяснил десятое подряд снижение ключевой ставки

Банк России объяснил десятое подряд снижение ключевой ставки

Десятое подряд решение Центробанка (ЦБ) РФ о снижении ключевой ставки объясняется в том числе тем, что наблюдаемые в России существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий во многом связаны с разовыми факторами.

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