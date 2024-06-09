Пути сообщения: железная дорога от Китая до Узбекистана

Подписано соглашение о строительстве железной дороги между Китаем, Киргизией и Узбекистаном. Дорога длиной 454 км будет начинаться в Кашгаре в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, пройдет через перевал Торугарт, село Макмал и город Джалал-Абад в Киргизии и закончится в узбекском Андижане.
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