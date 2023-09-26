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Тренер «Ариса»: «Кокорину не хватает игрового тонуса, но настрой у него сумасшедший»

Тренер «Ариса»: «Кокорину не хватает игрового тонуса, но настрой у него сумасшедший»

Кипрский клуб вновь арендовал россиянина у «Фиорентины». «Я доволен, как он приехал, в какой он функциональной готовности.

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