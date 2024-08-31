Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 581 подписчик

Судья ВС Татарстана Юсупов назвал законным гражданство США у своих детей

Судья ВС Татарстана Юсупов назвал законным гражданство США у своих детей

После скандала с гражданством США у своих детей судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов поспешил оправдаться тем, что оно является законным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вг
влаимир гаврилин
наверное чтобы когда станет горячо свалить к детям
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх