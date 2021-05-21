Новые стандарты содержания улично-дорожной сети внедряют на Сахалине

Комплексное обучение в рамках проекта "Бережливые технологии" прошло в областном центре. Представители дорожной сферы со всех муниципалитетов Сахалина сначала в теории, а затем на практике посмотрели применение нового универсального стандарта содержания улично-дорожной сети в летний период, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Южно-Сахалинска Стандарт был разработан в 2020 году министерством Сахалинской области по эффективному управлению регионом совместно с администрацией областного центра, в частности специалистами МКП "Завод строительных материалов им.