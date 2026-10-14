👨‍👩‍👧‍👦 «Хочу как папа, могу как папа!»: в Симферополе проведут акцию для детей участников СВО Заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Игорь Глушков в эфире «Радио Крым» рассказал о ежегодной акции для детей военнослужащих, которая пройдёт в Симферополе в преддверии Дня отца.