👨👩👧👦 «Хочу как папа, могу как папа!»: в Симферополе проведут акцию для детей участников СВО Заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Игорь Глушков в эфире «Радио Крым» рассказал о ежегодной акции для детей военнослужащих, которая пройдёт в Симферополе в преддверии Дня отца.
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