Студенты Люберецкого техникума ознакомились с работой ведущих розничных ритейлеров

Студенты Люберецкого техникума имени первого космонавта Юрия Гагарина в ходе экскурсии ознакомились с работой ведущих розничных ритейлеров «Верный» и «DNS» в рамках учебного плана профориентации и дальнейшего трудоустройства.
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