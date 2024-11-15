Лучших автоинспекторов Одинцова наградили к профессиональному празднику

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил личный состав ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Одинцовскому округу с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
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