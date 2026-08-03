«Локомотив» расторг контракт с Марком Мампасси, бывшим футболистом юношеской сборной Украины

Футбольный клуб «Локомотив» объявил о расторжении контракта с 23-летним защитником Марком Мампасси. Стороны пришли к обоюдному решению завершить сотрудничество, что позволит и клубу, и игроку двигаться дальше без взаимных претензий.
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