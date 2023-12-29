Дочь Кадырова пожаловалась в минздрав из‑за нарушения врачебной этики

РИАМО - 29 дек. Вице-премьер Чеченской республики и старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова пожаловалась в региональным минздрав из-за нарушения врачебной этики, написал министр здравоохранения ЧР Адам Алханов в своем Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии