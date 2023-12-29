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Дочь Кадырова пожаловалась в минздрав из‑за нарушения врачебной этики

Дочь Кадырова пожаловалась в минздрав из‑за нарушения врачебной этики

РИАМО - 29 дек. Вице-премьер Чеченской республики и старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова пожаловалась в региональным минздрав из-за нарушения врачебной этики, написал министр здравоохранения ЧР Адам Алханов в своем Telegram.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Так в чём выразилось  нарушение  врачом  этики?   Если уж пишете, так  до конца  разъясните вопрос.А семейка Кадырова  уже  наглеет  с каждым  днём всё  больше.
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