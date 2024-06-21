Мишустин наградил ряд сенаторов медалями Столыпина II степени

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин наградил ряд глав комитетов Совета Федерации медалью Столыпина II степени за решение стратегических задач социально-экономического развития РФ, соответствующая информация появилась на портале правовых актов.
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