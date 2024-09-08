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ПРИРОДА.

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08.09.24==Природа Аляски

08.09.24==Природа Аляски

Слово Аляска в переводе с алеутского языкаобозначает «китовое место» или «китовое изобилие». Аляска - это самый большой по площади (1717854 км²) штат США, расположенный на северо-западной окраине Северной Америки.

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