08.09.24==Природа Аляски

Слово Аляска в переводе с алеутского языкаобозначает «китовое место» или «китовое изобилие». Аляска - это самый большой по площади (1717854 км²) штат США, расположенный на северо-западной окраине Северной Америки.
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