"СП": 1 сентября 700 спецназовцев ВСУ хотели взять ЗАЭС тактикой "тысячи порезов"

Советник главы офиса президента Украины Подоляк начал объяснять гражданам страны, что ВСУ активно использует РСЗО HIMARS и пусковые установки MLRS для того, чтобы разрушать тыловое обеспечение войск Вооруженных сил РФ, сообщает "Свободная Пресса".