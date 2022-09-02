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"СП": 1 сентября 700 спецназовцев ВСУ хотели взять ЗАЭС тактикой "тысячи порезов"

"СП": 1 сентября 700 спецназовцев ВСУ хотели взять ЗАЭС тактикой "тысячи порезов"

Советник главы офиса президента Украины Подоляк начал объяснять гражданам страны, что ВСУ активно использует РСЗО HIMARS и пусковые установки MLRS для того, чтобы разрушать тыловое обеспечение войск Вооруженных сил РФ, сообщает "Свободная Пресса".

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