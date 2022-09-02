"СП": 1 сентября 700 спецназовцев ВСУ хотели взять ЗАЭС тактикой "тысячи порезов"

Советник главы офиса президента Украины Подоляк начал объяснять гражданам страны, что ВСУ активно использует РСЗО HIMARS и пусковые установки MLRS для того, чтобы разрушать тыловое обеспечение войск Вооруженных сил РФ, сообщает "Свободная Пресса".
Советник главы офиса президента Украины Подоляк начал объяснять гражданам страны, что ВСУ активно использует РСЗО HIMARS и пусковые установки MLRS для того, чтобы разрушать тыловое обеспечение войск Вооруженных сил РФ, сообщает "Свободная Пресса".
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