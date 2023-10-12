Гладков сообщил о жертвах и разрушениях из-за падения обломков БПЛА в Белгороде

Два человека погибли в результате падения обломков беспилотника на жилой дом в Белгородской области. Тела мужчины и женщины спасатели извлекли из завалов, под ними может находиться ребенок, заявил губернатор региона Гладков.
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