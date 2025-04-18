В России подвели итог моратория на удары по энергообъектам

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что главным итогом 30-дневного моратория на удары по энергообъектам стало осознание, что Украина недоговороспособна и прекращать боевые действия на их территории нецелесообразно.
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