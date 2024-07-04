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Комроты снайперов ВСУ обратился к женам и подругам украинских военных

Во время боевых действий командир отряда снайперов 58-й бригады Вооруженных сил Украины Сергей Варакин рассказал в интервью ТСН слезливую историю про встречу с некой женщиной, которая кардинально изменила его взгляды на жизнь.

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