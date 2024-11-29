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Игрок "Вашингтона" Уилсон заявил, что травмировавший Овечкина Макбэйн расстроен

Игрок "Вашингтона" Уилсон заявил, что травмировавший Овечкина Макбэйн расстроен

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон заявил, что игрок "Юты" Джек Макбэйн чувствовал себя плохо после того, как российский нападающий и капитан "столичных" Александр Овечкин в столкновении с ним получил серьезную травму.

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