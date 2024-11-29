Игрок "Вашингтона" Уилсон заявил, что травмировавший Овечкина Макбэйн расстроен

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон заявил, что игрок "Юты" Джек Макбэйн чувствовал себя плохо после того, как российский нападающий и капитан "столичных" Александр Овечкин в столкновении с ним получил серьезную травму.